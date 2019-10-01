Оцениваем положительно: в МИД РФ отреагировали на подписание Украиной формулы Штайнмайера
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Положительно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Положительно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей", - написала Захарова.
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Ранее Президент сообщил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.
Кроме того, Зеленский сообщил, что в Минске договорились о разведение войск в Петровском и Золотом.