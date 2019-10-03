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В октябре будет изменен порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября УНН. Начиная с 29 октября 2019 года изменяется порядок пересечения линии разграничения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

В октябре будет изменен порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

"29 октября 2019 года в соответствии с постановлением Кабмина вступает в силу порядок пересечения линии разграничения на ВОТ в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Поэтому в общем порядке гражданам Украины для пересечения линии разграничения на ВОТ Украины необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт, или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица.

По поводу соотечественников, не достигших 16-летнего возраста, то им при пересечении линии разграничения необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины, или проездной документ ребенка. В то же время отметим, что миграционная служба Украины уже не выдает проездной документ ребенка, но те, кто получил его раньше, могут этим документом без боязни пользоваться до окончания срока его действия.

Вместе с тем следует отметить, что выехать из ВОТУ могут и граждане Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины, но им необходимо предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Также могут выехать из ВОТУ и граждане Украины, которые родились на ВОТ, а потому не получили свидетельство о рождении украинского образца. Выезжать из ВОТУ они должны с сопровождающим лицом и по его паспортным документом, а также документами, подтверждающими факт их рождения.

Кроме того, пропуск наших соотечественников, выехавших из ВОТУ для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, будет осуществляться при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением ГМС.

К тому же нашим соотечественникам стоит учесть, что пропуск на ВОТУ граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей или других документов, предусмотренных постановлением Кабмина от 27 января 1995 года № 57.

Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на ВОТ в сопровождении родителя, с которым осуществил выезд.

С целью обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена возможность въезда на ВОТ и выезда из нее граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, без сопровождения родителей (усыновителей) (одного из родителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей, проживающих на ТОТ, - при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающим гражданство Украины, и наличия документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на контрольной территории Украины.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений.

Напомним, Вооруженные Силы Украины технически готовы к процессу разведения войск в Петровском и Золотом.

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