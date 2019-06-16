В прошлом году 200 млн трудовых мигрантов отправили домой более 520 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В 2018 году 200 миллионов трудовых мигрантов отправили домой около 528 миллиардов долларов. Об этом сообщает ООН по случаю Международного дня семейных денежных переводов, который отмечают 16 июня, передает УНН.
По данным ООН, в 2018 году число международных мигрантов достигло 244 млн человек, 200 миллионов из них являются экономическими мигрантами. Совокупная сумма средств, которые они отправляют на родину, более чем в три раза превышает объемы официальной помощи в целях развития, а также превосходит объемы прямых иностранных инвестиций. Половина всех денежных переводов поступила в сельские районы, для жителей которых эти средства имеют наибольшее значение.
Эти гигантские цифры складываются из небольших сумм в 200 или 300 долларов, которые мигранты регулярно переводят своим семьям. По оценкам организации, 75% денежных переводов направляются на удовлетворение текущих потребностей – оплату жилья, покупку продовольствия, а остальные 25% – на другие цели.
Еще недавно денежные переводы никак не учитывались, а вклад мигрантов оставался непризнанным. Затем специалисты, занимающиеся вопросами развития, постепенно осознали, что денежные переводы представляют огромную важность.
Сейчас же ООН призывает правительства, представителей частного сектора, а также неправительственных организаций и всех членов общества способствовать тому, чтобы эти средства были потрачены с максимальной эффективностью. Важнейшая роль переводов отмечена в Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, принятом в декабре 2018 года.
Напомним, более половины трудовых мигрантов из Украины едут в Польшу.