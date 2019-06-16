В прошлом году 200 млн трудовых мигрантов отправили домой более 520 млрд долларов

По данным ООН, в 2018 году число международных мигрантов достигло 244 млн человек, 200 миллионов из них являются экономическими мигрантами. Совокупная сумма средств, которые они отправляют на родину, более чем в три раза превышает объемы официальной помощи в целях развития, а также превосходит объемы прямых иностранных инвестиций. Половина всех денежных переводов поступила в сельские районы, для жителей которых эти средства имеют наибольшее значение.



Эти гигантские цифры складываются из небольших сумм в 200 или 300 долларов, которые мигранты регулярно переводят своим семьям. По оценкам организации, 75% денежных переводов направляются на удовлетворение текущих потребностей – оплату жилья, покупку продовольствия, а остальные 25% – на другие цели.



Еще недавно денежные переводы никак не учитывались, а вклад мигрантов оставался непризнанным. Затем специалисты, занимающиеся вопросами развития, постепенно осознали, что денежные переводы представляют огромную важность.

Сейчас же ООН призывает правительства, представителей частного сектора, а также неправительственных организаций и всех членов общества способствовать тому, чтобы эти средства были потрачены с максимальной эффективностью. Важнейшая роль переводов отмечена в Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, принятом в декабре 2018 года.



Напомним, более половины трудовых мигрантов из Украины едут в Польшу.