У минулому році 200 млн трудових мігрантів відправили додому більш 520 млрд доларів

За даними ООН, в 2018 році число міжнародних мігрантів досягло 244 млн чоловік, 200 мільйонів з них є економічними мігрантами. Сукупна сума коштів, які вони відправляють на батьківщину, більш ніж в три рази перевищує обсяги офіційної допомоги з метою розвитку, а також перевершує обсяги прямих іноземних інвестицій. Половина всіх грошових переказів надійшла в сільські райони, для жителів яких ці засоби мають найбільше значення.



Ці гігантські цифри складаються з невеликих сум в 200 або 300 доларів, які мігранти регулярно переводять своїм сім'ям. За оцінками організації, 75% грошових переказів спрямовуються на задоволення поточних потреб - оплату житла, купівлю продовольства, а решта 25% - на інші цілі.



Ще недавно грошові перекази не враховувалися, а внесок мігрантів залишався невизнаним. Потім фахівці, які займаються питаннями розвитку, поступово усвідомили, що грошові перекази становлять величезну важливість.

Зараз же ООН закликає уряди, представників приватного сектора, а також неурядових організацій і всіх членів суспільства сприяти тому, щоб ці кошти були витрачені з максимальною ефективністю. Найважливіша роль переказів відзначена в Глобальному договорі про безпечне, впорядкованої і регулярної міграції, прийнятому в грудні 2018 року.



Нагадаємо, більше половини трудових мігрантів з України їдуть до Польщі.