У минулому році 200 млн трудових мігрантів відправили додому більш 520 млрд доларів

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 16583 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 34841 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 43430 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 59496 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 77494 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 80420 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 159314 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 97200 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71166 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 321196 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
0.9м/с
57%
Популярнi новини

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 53355 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 28353 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 41678 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 19982 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

15:01 • 17125 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 159324 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 321200 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 255084 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 366430 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 377646 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 16588 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 12801 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 14872 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 20080 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 41774 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У минулому році 200 млн трудових мігрантів відправили додому більш 520 млрд доларів

Київ • УНН

 • 8635 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. У 2018 році 200 мільйона трудових мігрантів відправили додому близько 528 мільярдів доларів. Про це повідомляє ООН з нагоди Міжнародного дня сімейних грошових переказів, який відзначають 16 червня, передає УНН.

У минулому році 200 млн трудових мігрантів відправили додому більш 520 млрд доларів

За даними ООН, в 2018 році число міжнародних мігрантів досягло 244 млн чоловік, 200 мільйонів з них є економічними мігрантами. Сукупна сума коштів, які вони відправляють на батьківщину, більш ніж в три рази перевищує обсяги офіційної допомоги з метою розвитку, а також перевершує обсяги прямих іноземних інвестицій. Половина всіх грошових переказів надійшла в сільські райони, для жителів яких ці засоби мають найбільше значення.

Ці гігантські цифри складаються з невеликих сум в 200 або 300 доларів, які мігранти регулярно переводять своїм сім'ям. За оцінками організації, 75% грошових переказів спрямовуються на задоволення поточних потреб - оплату житла, купівлю продовольства, а решта 25% - на інші цілі.

Ще недавно грошові перекази не враховувалися, а внесок мігрантів залишався невизнаним. Потім фахівці, які займаються питаннями розвитку, поступово усвідомили, що грошові перекази становлять величезну важливість.
Зараз же ООН закликає уряди, представників приватного сектора, а також неурядових організацій і всіх членів суспільства сприяти тому, щоб ці кошти були витрачені з максимальною ефективністю. Найважливіша роль переказів відзначена в Глобальному договорі про безпечне, впорядкованої і регулярної міграції, прийнятому в грудні 2018 року.

Нагадаємо, більше половини трудових мігрантів з України їдуть до Польщі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,851.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,564.95