В Минспорте рассказали о подготовке к Олимпиаде в условиях пандемии

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Из-за отмены большинства международных соревнований, украинские спортсмены продолжают подготовку к Олимпийским играм в Токио участвуя в национальных первенствах, а также — международных тренировочных сборах, проходя соответствующие процедуры. Об этом во время выступления в Верховной Раде рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, информирует УНН.

“Спортсмены готовятся на сегодняшний день. К сожалению, международные соревнования еще не начались в 95% видов спорта. Мы больше проводим в Украине местных соревнований, всеукраинских, чемпионаты Украины. Потому что нужно проводить соревнования, чтобы спортсмены были в тонусе для подготовки к Олимпийским играм. Мы тестируем наших спортсменов при выезде за границу. Мы тестируем наших спортсменов, которые находятся на тренировочных сборах. На сегодняшний день, мы сделали все условия, чтобы наши спортсмены готовились, средства есть. На следующий год средства предусмотрены в полном объеме, на подготовку к Олимпийским играм. И мы благодарим, что вы (народные депутаты — ред.) поддерживаете этот Бюджет (проект бюджета на 2021 — ред.). Касательно карантина и локдауна на следующий год: очень важно, чтобы наши спортсмены продолжали готовиться”, — сообщил Гутцайт.

Также министр отметил важность физического состояния тренеров и спортсменов, для успешного выступления на Олимпийских играх в Токио.

“Это самое главное на сегодняшний день. И если локдаун будет в первые недели следующего года, то, вы же знаете, что это праздники. И, как всегда, спортсмены тоже люди, они тоже отдыхают, а потому из-за этого (введения локдауна — ред.) не будет таких проблем для подготовки к Олимпийским играм”, — отметил чиновник.

Напомним, летом Министерство молодежи и спорта получило средства на подготовку спортсменов к Олимпийским, Дефлимпийским и Паралимпийским играм.

Добавим, что в ноябре Кабмин принял стратегию развития физкультуры и спорта до 2028 года.

Украинские Национальные Новости

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