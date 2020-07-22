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Гутцайт розповів про виділення коштів на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор

Гутцайт розповів про виділення коштів на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор

Київ • УНН

 • 16741 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Міністерство молоді та спорту отримало кошти на підготовку спортсменів до Олімпійських, Дефлімпійських та паралімпійських ігор. Спортсмени почали тренуватись. Про це під час брифінгу після засідання уряду сказав міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, передає кореспондент УНН.

“З початку карантину відбувся секвестр бюджету. З Міністерства молоді та спорту на підготовку до Олімпійських ігор, Дефлімпійських та паралімпійських були забрані кошти. Понад 2 місяці тому… наші спортсмени почали вже готуватись до змагань. Ми почали проводити вже збори. Але коштів вистачало приблизно десь на 2 місяці. Тому на тому тижні було підтримано урядом та підтримано одноголосно бюджетним комітетом, щоб виділити кошти на відновлення підготовки наших спортсменів”, - сказав Вадим Гутцайт.

Він зазначив, що станом на сьогодні всі наші федерації та провідні спортсмени почали готуватись.

“Тому що Олімпійські ігри, на жаль, були не скасовані. Вони було перенесені на 2021 рік. Тому зараз для нас дуже важливо, що наші спортсмени почали готуватись. На жаль, ще ми не маємо міжнародних календарів, щодо виїзду наших спортсменів, брати участь в міжнародних змаганнях, але вже відновили підготовки в країні і почали проводити чемпіонати України, кубки України, щоб наші спортсмени відновлювали повністю свою підготовку”, - додав Вадим Гутцайт.

Він зазначив, що 475,8 млн грн, які повернули в Міністерство на підготовку спортсменів - будуть витрачені на підготовку спортсменів, щоб у 2021 році Україна перемагала на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, Олімпійські ігри перенесли через пандемію COVID-19.

Так, Олімпійські ігри 2020 року пройдуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня 2021 року, а паралімпійські ігри-2020 призначили на 24 серпня - 5 вересня 2021 року.

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