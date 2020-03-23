Олімпійські ігри перенесли через пандемію COVID-19 - член МОК
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Олімпіаду в Токіо 2020 року перенесли через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на USA Today.
“На основі інформації, яку має МОК, було прийнято рішення про відкладення. На який термін перенесли Олімпійські ігри, ще не відомо, але вони не розпочнуться 24 липня, наскільки я знаю”, — сказав член Міжнародного олімпійського комітету Дік Паунд.
Він зазначив, що Ігри, ймовірно, будуть перенесені на 2021 рік, але деталі стануть відомі протягом чотирьох тижнів.
“Олімпійські ігри в Токіо 2020 року будуть відкладені через пандемію коронавірусу”, — йдеться у повідомленні видання.
Також зазначається, що варіант скасування Олімпійських ігор не розглядається.
Повідомляється, що раніше Олімпійські ігри скасовували тільки через Першу світову війну у 1916 році, а також у 1940 та 40-х роках через Другу світову війну. Також ускладнили проведення Ігор бойкоти у 1976, 1980 та 1984 рр, однак, тоді Олімпіада відбулась.
Нагадаємо, 3 березня УНН повідомляв, що Олімпіаду в Токіо можуть перенести на кінець 2020 року через коронавірус.