Олимпийские игры перенесли из-за пандемии COVID-19 - член МОК
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Олимпиаду в Токио 2020 года перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на USA Today.
“На основе информации, которую имеет МОК, было принято решение об отложении. На какой срок перенесли Олимпийские игры, еще не известно, но они не начнутся 24 июля, насколько я знаю”, — сказал член Международного олимпийского комитета Дик Паунд.
Он отметил, что Игры, вероятно, будут перенесены на 2021, но детали станут известны в течение четырех недель.
“Олимпийские игры в Токио 2020 будут отложены из-за пандемии коронавируса”, — говорится в сообщении издания.
Также отмечается, что вариант отмены Олимпийских игр не рассматривается.
Сообщается, что ранее Олимпийские игры отменяли только из-за Первой мировой войны в 1916 году, а также в 1940 и 40-х годах из-за Второй мировой войны. Также усложнили проведение Игр бойкоты в 1976, 1980 и 1984 гг, однако, тогда Олимпиада состоялась.
Напомним, 3 марта УНН сообщал, что Олимпиаду в Токио могут перенести на конец 2020 из-за коронавируса.