Кабмін ухвалив стратегію розвитку фізкультури і спорту до 2028 року

“Ми ухвалили вже за підсумками спільної роботи з Верховною Радою цілу низку документів. Зокрема, це звичайно стратегія розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року. Така дивна цифра 2028 рік, насправді все просто - спортсмени живуть олімпійськими циклами і якби не пандемія, то цього року олімпіада відбулася б у Токіо і два наступних олімпійських цикли - це якраз той час, на який розроблялася ця стратегія”, - сказав Олег Немчінов.

На своїй сторінці в Facebook представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан зазначив, що Мінмолодьспорту доручається починаючи з грудня 2020-го року розробляти та подавати в установленому порядку Кабінету міністрів проекти планів заходів щодо реалізації основних етапів Стратегії.

“Стратегія визначає кінцеву мету, етапні цілі та основні завдання, спрямовані на створення умов для розвитку спорту вищих досягнень, у тому числі олімпійського, паралімпійського і дефлімпійського руху, які є основою формування позитивного іміджу України у світовому співтоваристві, а також популяризації занять фізичною культурою і спортом серед українців, як важливої складової здорового способу життя”, - написав Василь Мокан.

За його словами, стратегія передбачає такі нововведення державної політики у сфері фізкультури та спорту:

- посилення автономії спортивних федерацій;

- переосмислення ролі центральних та місцевих органів виконавчої влади у формуванні та реалізації державної політики у сфері фізкультури і спорту;

- спрямування зусиль на розвиток масового спорту і сприяння зміні поведінкової моделі населення у занятті фізкультурою та спортом.

“Також уряд ухвалив проект розпорядження "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2020 рік" у розмірі 7,9 млн гривень для подальшого придбання сучасного спортивного інвентарю та обладнання для забезпечення належної підготовки спортсменів до участі у змаганнях за рахунок невикористаних коштів, передбачених Мінмолодьспорту на виплату винагород спортсменам за їх досягнення”, - додав Мокан.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга озвучив твердий намір провести Олімпійські ігри влітку 2021 року в Токіо.