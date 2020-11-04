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Кабмин принял стратегию развития физкультуры и спорта до 2028 года

Кабмин принял стратегию развития физкультуры и спорта до 2028 года

Киев  •  УНН

 • 13314 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров принял стратегию развития физической культуры и спорта до 2028 года. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.

"Мы приняли уже по итогам совместной работы с Верховной Радой целый ряд документов. В частности, это конечно стратегия развития физической культуры и спорта до 2028 года. Такая странная цифра 2028, на самом деле все просто - спортсмены живут олимпийскими циклами и если бы не эпидемия, то в этом олимпиада состоялась бы в Токио и два следующих олимпийских цикла - это как раз то время, на которое разрабатывалась эта стратегия", - сказал Олег Немчинов.

На своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан отметил, что Минмолодежспорта поручается начиная с декабря 2020 года разрабатывать и представлять в установленном порядке Кабинета министров проекты планов мероприятий по реализации основных этапов Стратегии.

"Стратегия определяет конечную цель, этапные цели и основные задачи, направленные на создание условий для развития спорта высших достижений, в том числе олимпийского, паралимпийского и дефлимпийского движения, которые являются основой формирования положительного имиджа Украины в мировом сообществе, а также популяризации занятий физической культурой и спортом среди украинцев, как важной составляющей здорового образа жизни", - написал Василий Мокан.

По его словам, стратегия предусматривает такие нововведения государственной политики в сфере физкультуры и спорта:

- усиление автономии спортивных федераций;

- переосмысление роли центральных и местных органов исполнительной власти в формировании и реализации государственной политики в сфере физкультуры и спорта;

- направление усилий на развитие массового спорта и содействие изменению поведенческой модели населения в занятии физкультурой и спортом.

"Также правительство приняло проект распоряжения "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству молодежи и спорта на 2020 год" в размере 7,9 млн гривен для дальнейшего приобретения современного спортивного инвентаря и оборудования для обеспечения надлежащей подготовки спортсменов к участию в соревнованиях за счет неиспользованных средств, предусмотренных Минмолодежспорта на выплату вознаграждений спортсменам за их достижения", - добавил Мокан.

Напомним, премьер-министр Японии Йосихиде Суга озвучил твердое намерение провести Олимпийские игры летом 2021 года в Токио.

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