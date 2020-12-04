У Мінспорті розповіли про підготовку до Олімпіади в умовах пандемії

“Спортсмени готуються на сьогоднішній день. На жаль, міжнародні змагання ще не розпочалися в 95% видів спорту. Ми більше проводимо в Україні місцевих змагань, всеукраїнських, чемпіонати України. Тому що потрібно проводити змагання, щоб спортсмени були в тонусі для підготовки до Олімпійський ігор. Ми тестуємо наших спортсменів при виїзді закордон. Ми тестуємо наших спортсменів, які знаходяться на тренувальних зборах. На сьогоднішній день, ми зробили всі умови, щоб наші спортсмени готувалися, кошти є. На наступний рік кошти передбачені в повному обсязі, на підготовку до Олімпійських ігор. І ми дякуємо, що ви (народні депутати — ред.) підтримуєте цей Бюджет(проект Бюджету на 2021 рік — ред.). Щодо карантину й локдауну на наступний рік: дуже важливо, щоб наші спортсмени продовжували готуватися”, — повідомив Гутцайт.

Також міністр відзначив важливість фізичного стану тренерів та спортсменів, для успішного виступу на Олімпійських іграх у Токіо.

“Це найголовніше на сьогоднішній день. І якщо локдаун буде в перші тижні наступного року, то, ви ж знаєте, що це свята. І, як завжди, спортсмени теж люди, вони теж відпочивають, а тому через це (введення локдауну — ред.) не буде таких проблем для підготовки до Олімпійських ігор”, — зазначив урядовець.

Нагадаємо, влітку Міністерство молоді та спорту отримало кошти на підготовку спортсменів до Олімпійських, Дефлімпійських та паралімпійських ігор.



Додамо, що в листопаді Кабмін ухвалив стратегію розвитку фізкультури і спорту до 2028 року.