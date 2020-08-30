В Минске начались задержания участников протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Силовики в Минске начали задержания участников акции оппозиции в центре города, передает УНН со ссылкой на TUT.BY.
"Начались задержания. Силовики избирательно задерживают мужчин. Те не сопротивлялась. Автомобили "Рубеж", водометы и автозаки медленно едут к колоне протестующих, которая растянулась от "Макдональдса" до цирка", - сообщает портал.
Позже было сказано, что в ГУМе в Минске ОМОН задержал несколько десятков мужчин.
О задержании сообщает также "Радио Свобода".
"Очевидцы сообщают о начале задержаний. Протестующие пытаются этому противостоять и отбивать задержанных. Сообщается, что демонстранты перекрывают дорогу машинам ОМОНа", - сообщает служба.
Напомним, ранее в Минске и других городах Беларуси должен был начаться Марш мира и независимости.