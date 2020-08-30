У Мінську почалися затримання учасників протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Силовики в Мінську почали затримання учасників акції опозиції в центрі міста, передає УНН з посиланням на TUT.BY.
"Почалися затримання. Силовики вибірково затримують чоловіків. Ті не пручалася. Автомобілі "Рубіж", водомети і автозаки повільно їдуть до колони протестуючих, яка розтягнулася від "Макдональдса" до цирку", - повідомляє портал.
Пізніше було сказано, що у ГУМу в Мінську ОМОН затримав кілька десятків чоловіків.
Про затримання повідомляє також "Радіо Свобода".
"Очевидці повідомляють про початок затримань. Протестувальники намагаються цьому протистояти і відбивати затриманих. Повідомляється, що демонстранти перекривають дорогу машинам ОМОНу", - повідомляє служба.
Нагадаємо, раніше в Мінську та інших містах Білорусі повинен був початися Марш миру і незалежності.