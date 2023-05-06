В Минобороны отреагировали на громкие заявления вражеских главарей: их цель всегда одна – завоевать всю Украину

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"Не надо искать в них глубокие смыслы или многоходовые комбинации. Враг не изменил свои планы в отношении Украины. Их цель - завоевать всю Украину. У них не удался блицкриг прошлого года, поэтому они двигаются теперь поэтапно. Вернее, пытаются двигаться, потому что наши защитники не дают им это сделать. Независимо от того, что враг говорит, пишет, показывает - надо всегда быть готовым к самым коварным сценариям, потому что они именно это и демонстрируют с начала войны", написала Маляр в Telegram.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, глава международной преступной организации чвк "вагнер" евгений пригожин завил, что выходит на связь с главой чечни рамзаном кадыровым, чтобы передать "ахмату" позиции в Бахмуте. По его словам, "вагнеровцы" оставят Бахмут 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что именно нехватка людей, а не снарядный голод заставляет пригожина делать такие заявления. К тому же по его словам, продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве рф.

В то же время Анна Маляр отмечает, что враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они стягивают "вагнеровцев" с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении. Она подчеркнула, что "наши бойцы не дают врагу прорвать оборону".

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