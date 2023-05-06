пригожин заявив, що передає позиції в Бахмуті кадирову
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Голова міжнародної злочинної організації пвк "вагнер" євгеній пригожин завив, що виходить на зв'язок із главою чечні рамзаном кадировим, щоб передати "ахмату" позиції у Бахмуті. Про це ідеться у поширеній сьогодні заяві пригожина, передає УНН.
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"Я дякую рамзану ахматовичу за те, що він погодився, маючи, найімовірніше, можливості для отримання всього необхідного і всі необхідні ресурси, стати в Бахмут на наші позиції. Я вже зв'язуюся з його представниками, щоб передачу позицій почати здійснювати негайно, для того, щоб 10 травня, в 00.00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця встали наші бойові товариші і продовжили штурм населеного пункту Бахмут", - заявив пригожин.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, євгеній пригожин завив, що "вагнерівці" залишать Бахмут 10 травня через брак боєприпасів. Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що саме брак людей, а не снарядний голод змушує пригожина робити такі заяви. До того ж за його словами, продовжується внутрішнє протистояння у військовому керівництві рф.
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