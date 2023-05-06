пригожин заявил, что передает позиции в Бахмуте кадырову
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Глава международной преступной организации ЧВК "вагнер" евгений пригожин завил, что выходит на связь с главой чечни рамзаном кадыровым, чтобы передать "ахмату" позиции в Бахмуте. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении пригожина, передает УНН.
Детали
"Я благодарю рамзана ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять немедленно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут", - заявил пригожин.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, евгений пригожин завил, что "вагнеровцы" оставят Бахмут 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что именно нехватка людей, а не снарядный голод заставляет пригожина делать такие заявления. К тому же по его словам, продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве рф.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще плюс 560: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах