Ще плюс 560: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 193 770 осіб, 3717 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3717 (+7) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7238 (+14) од,
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- артилерійських систем – 2992 (+14) од,
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- РСЗВ / MLRS – 552 (+2)од,
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- засоби ППО ‒ 306 (+2) од,
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- літаків – 308 (+0) од,
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- гелікоптерів – 294 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14),
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- крилаті ракети ‒ 947 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) ,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од,
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- спеціальна техніка ‒ 375 (+2).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження росіян.