Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Авіація України за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також збито 5 ворожих БПлА типу «Shahed-136/131», 2 БПлА типу «Zala», 1 «Орлан-10», 1 «Куб» та 1 БПлА типу «Ланцет". Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Минулої доби противник завдав 8 ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Нагадаємо
Минулої доби авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження росіян. Був уражений засіб протиповітряної оборони.