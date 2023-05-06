Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также сбито 5 вражеских БПЛА типа «Shahed-136/131», 2 БПЛА типа «Zala», 1 «Орлан-10», 1 «Куб» и 1 БПЛА типа «Ланцет". Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных, 49 авиационных ударов и совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Напомним

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения россиян. Было поражено средство противовоздушной обороны.