Авіація ЗСУ завдала шість ударів по районах зосередження росіян, уражено засіб протиповітряної оборони - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Уражено 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, засіб протиповітряної оборони. Про це УНН повідомляє із посиланням на зведення Генштабу.
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"Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також, сьогодні вночі, було збито два ворожих БпЛА типу “Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника.
Доповнення
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