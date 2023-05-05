Авиация ВСУ нанесла шесть ударов по районам сосредоточения россиян, поражено средство противовоздушной обороны - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также, сегодня ночью, было сбито два вражеских БпЛА типа “Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника.

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Генштаб ВСУ показал, как защитники за ночь уничтожили 10 оккупантов.