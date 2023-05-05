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"Привиди" працюють: Генштаб ЗСУ показав, як захисники за ніч знищили 10 окупантів

Київ • УНН

 • 1433147 перегляди

 КИЇВ. 5 травня. УНН. Генеральний штаб Збройних Сил України показав відео у Twitter, як 8-й окремий полк спеціального призначення знищує вночі російських окупантів. В околицях міста Бахмут ворог, за одну ніч втратив 10 бійців, пише УНН.

Цитата

"В околицях міста Бахмут окупанти за одну ніч втратили 10 осіб. "Привиди" працюють. Кожен світанок наближає Перемогу", - прокоментувала відео Служба зв'язків з громадськістю Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Доповнення

За даними Генерального штабу ЗСУ, підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби уразили 1 пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 193 210 осіб, 3710 танків та сотень одиниць військової техніки.

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В околицях міста Бахмут окупанти за одну ніч втратили 10 осіб. "Привиди" працюють. Кожен світанок наближає Перемогу.

Служба зв'язків з громадськістю Командування Сил спеціальних операцій ЗС України pic.twitter.com/O12Iw2J0Yy

— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) May 5, 2023

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