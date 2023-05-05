"Привиди" працюють: Генштаб ЗСУ показав, як захисники за ніч знищили 10 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Генеральний штаб Збройних Сил України показав відео у Twitter, як 8-й окремий полк спеціального призначення знищує вночі російських окупантів. В околицях міста Бахмут ворог, за одну ніч втратив 10 бійців, пише УНН.
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"В околицях міста Бахмут окупанти за одну ніч втратили 10 осіб. "Привиди" працюють. Кожен світанок наближає Перемогу", - прокоментувала відео Служба зв'язків з громадськістю Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
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За даними Генерального штабу ЗСУ, підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби уразили 1 пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 193 210 осіб, 3710 танків та сотень одиниць військової техніки.
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В околицях міста Бахмут окупанти за одну ніч втратили 10 осіб. "Привиди" працюють. Кожен світанок наближає Перемогу.
Служба зв'язків з громадськістю Командування Сил спеціальних операцій ЗС України pic.twitter.com/O12Iw2J0Yy