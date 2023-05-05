Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, знищено 4 баражуючих боєприпаси "Ланцет".
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Минулої доби противник завдав 10 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдав 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Нагадаємо
Минулої доби авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян.