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Авиация Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Авиация Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Киев • УНН

 • 950762 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, уничтожено 4 барражирующих боеприпаса "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Дополнение

За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 75 авиационных ударов и совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Напомним

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян.

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