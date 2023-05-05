"Призраки" работают: Генштаб ВСУ показал, как защитники за ночь уничтожили 10 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины показал видео в Twitter, как 8-й отдельный полк специального назначения уничтожает ночью российских оккупантов. В окрестностях города Бахмут враг, за одну ночь потерял 10 бойцов, пишет УНН.
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"В окрестностях города Бахмут оккупанты за одну ночь потеряли 10 человек. "Призраки" работают. Каждый рассвет приближает Победу", - прокомментировала видео Служба связей с общественностью Командования Сил специальных операций ВС Украины.
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По данным Генерального штаба ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 193 210 человек, 3710 танков и сотен единиц военной техники.
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В окрестностях города Бахмут оккупанты за одну ночь потеряли 10 человек. "Призраки" работают. Каждый рассвет приближает Победу.
Служба связей с общественностью Командования Сил специальных операций ВС Украины pic.twitter.com/O12Iw2J0Yy