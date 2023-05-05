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пригожин показав трупи "вагнерівців" та з лайкою звернувся до шойгу і герасимова

пригожин показав трупи "вагнерівців" та з лайкою звернувся до шойгу і герасимова

Київ • УНН

 • 3991164 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Засновник ПВК "вагнер" євген пригожин виклав відео, де продемонстрував ряди трупів "вагнерівців" та облаяв військове керівництво рф. Відеозапис був опублікований на сторінці у Telegram пресслужби Пригожина, передає УНН.

Деталі

У соцмережах почало ширитись відео, на якому пригожин демонструє покладені рядами трупи "вагнерівців" в камуфляжі та скаржиться на брак боєприпасів в запеклому тоні.

Він, зокрема, говорить про "нестачу боєприпасів на 70%" і проклинає керівництво міністерства оборони та особисто міністра оборони рф сергія шойгу і начальника генштабу валерія герасимова.

"Є елементарні підрахунки: якщо ви даєте норму боєприпасів - їх (загиблих "вагнерівців" ред.-) у п'ять разів менше", - говорить у відео пригожин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: пригожин продовжить інформаційні атаки, щоб домагатися привілеїв від російських військових - ISW

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