пригожин показав трупи "вагнерівців" та з лайкою звернувся до шойгу і герасимова
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Засновник ПВК "вагнер" євген пригожин виклав відео, де продемонстрував ряди трупів "вагнерівців" та облаяв військове керівництво рф. Відеозапис був опублікований на сторінці у Telegram пресслужби Пригожина, передає УНН.
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У соцмережах почало ширитись відео, на якому пригожин демонструє покладені рядами трупи "вагнерівців" в камуфляжі та скаржиться на брак боєприпасів в запеклому тоні.
Він, зокрема, говорить про "нестачу боєприпасів на 70%" і проклинає керівництво міністерства оборони та особисто міністра оборони рф сергія шойгу і начальника генштабу валерія герасимова.
"Є елементарні підрахунки: якщо ви даєте норму боєприпасів - їх (загиблих "вагнерівців" ред.-) у п'ять разів менше", - говорить у відео пригожин.
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