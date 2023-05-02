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пригожин продовжить інформаційні атаки, щоб домагатися привілеїв від російських військових - ISW

пригожин продовжить інформаційні атаки, щоб домагатися привілеїв від російських військових - ISW

Київ • УНН

 • 391455 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Засновник ПВК "вагнер" євген пригожин продовжить інформаційні атаки, щоб домагатися привілеїв від російських військових Про це повідомляють в Інституті вивчення війни, пише УНН.

Деталі

євген пригожин, ймовірно, використовує свій реабілітований авторитет у російському керівництві, щоб посилити свої зусилля з самореклами та вирішити свої давні проблеми з міністерством оборони рф.

Так, російські джерела почали розповсюджувати ймовірний лист від міноборони пригожину у відповідь на його інтерв’ю, у якому він погрожував вивести війська ПВК "вагнера" з Бахмута, якщо російські військові не нададуть ПВК більше боєприпасів.

Як зазначається, у листі перераховані всі артилерійські боєприпаси та обладнання, які міноборони росії надає "вагнеру". Ймовірно, листа було оприлюднено, щоб завадити пригожину використати проблему нестачі артилерії для критики міноборони, як він робив це в минулому.

У відповідь на це, пригожин заявив, що цифр, наведених у неперевіреному документі, все ще недостатньо для того, щоб "вагнер" виконав всі поставлені завдання. Потім пригожин сказав, що ПВК володіє великими запасами зброї, яку він захопив у ЗСУ під час боїв за Соледар в січні 2023 року. Очільник "вагнера" припустив, що він запропонує обміняти ці запаси зброї на ресурси, які потрібні ПВК.

В Інституті вивчення війни вважають, що пригожин продовжить покладатися на свої існуючі інформаційні лінії атаки, щоб рекламувати себе та домагатися подальших привілеїв від російських військових, оскільки він зберігає реабілітоване становище серед російського керівництва.

Нагадаємо

пригожин пригрозив вивести сили "вагнера" з Бахмута, якщо рф не надасть їм більше боєприпасів.

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