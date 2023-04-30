ISW: пригожин пригрозив вивести сили "вагнера" з Бахмута, якщо рф не надасть їм більше боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. засновник ПВК "вагнер" євген пригожин погрозився вивести сили групи з Бахмуту, у разі якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів його найманцям. Про це повідомили в Інституті вивчення війни, передає УНН.
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У ISW кажуть, що засновник "вагнера" євген пригожин пригрозив вивести сили з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів його найманцям.
В інтерв'ю пов'язаному з кремлем так званому військовому блогеру пригожин заявив, що найманці "вагнера" продовжать воювати в Бахмуті, але будуть змушені "організовано відступити або залишитися і загинути", якщо ситуація негайно не покращиться.
"Пригожин заявив, що "Вагнеру" потрібно близько 80 000 снарядів на день - це попередня норма снарядів, яка існувала до того, як Міністерство оборони Росії, вочевидь, намагалося зменшити вплив "Вагнера"", - зазначили в Інституті вивчення війни.
Пригожин додав, що "вагнер" отримує лише 800 з 4000 снарядів на день, які він наразі просить.
Також пригожин згадав заступника командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна, мов би ні вони разом планували затримку просування українських сил у Бахмуті.
"Згадка Пригожина про Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно об’єднатися із Суровікіним, оскільки нинішній начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов втрачає прихильність Путіна", – говорять аналітики.
Нагадаємо
Раніше у ISW зазначали, що приватна військова компанія "вагнер" може незабаром припинити своє існування. Про це заявив сам євген пригожин у розмові з російським мілблогером.