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ISW: пригожин пригрозил вывести силы "вагнера" из Бахмута, если рф не предоставит им больше боеприпасов

ISW: пригожин пригрозил вывести силы "вагнера" из Бахмута, если рф не предоставит им больше боеприпасов

Киев • УНН

 • 375366 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. основатель ЧВК "вагнер" евгений пригожин пригрозил вывести силы группы из Бахмута, в случае если российское военное командование не предоставит больше боеприпасов его наемникам. Об этом сообщили в Институте изучения войны, передает УНН.

Детали

В ISW говорят, что основатель "вагнера" евгений пригожин пригрозил вывести силы из Бахмута, если российское военное командование не предоставит больше боеприпасов его наемникам.

В интервью связанному с кремлем так называемому военному блогеру пригожин заявил, что наемники "вагнера" продолжат воевать в Бахмуте, но будут вынуждены "организованно отступить или остаться и погибнуть", если ситуация немедленно не улучшится.

"Пригожин заявил, что "Вагнеру" нужно около 80 000 снарядов в день - это предварительная норма снарядов, которая существовала до того, как Министерство обороны России, очевидно, пыталось уменьшить влияние "Вагнера"", - отметили в Институте изучения войны.

Пригожин добавил, что "Вагнер" получает только 800 из 4000 снарядов в день, которые он сейчас просит.

Также пригожин упомянул заместителя командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина, как бы они вместе не планировали задержку продвижения украинских сил в Бахмуте.

"Упоминание Пригожина о Суровикине, вероятно, является попыткой публично объединиться с Суровикиным, поскольку нынешний начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов теряет благосклонность Путина", – говорят аналитики.

Напомним

Ранее в ISW отмечали, что частная военная компания "вагнер" может вскоре прекратить свое существование. Об этом заявил сам евгений пригожин в разговоре с российским милблогером.

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