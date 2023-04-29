ПВК "вагнер" незабаром може припинити своє існування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Приватна військова компанія "вагнер" може незабаром припинити своє існування. Про це заявив її засновник євген пригожин у розмові з російським мілблогером Семеном Пєговим, повідомляє Reuters, передає УНН.
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"Сьогодні ми підходимо до того, що Вагнер закінчується. І ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати", - сказав пригожин.
Деталі
пригожин додав, що готовий повторити свою заяву, незважаючи на те, що це є деморалізаційним фактором для росіян. Також засновник "вагнера" заявив, що "вагнерівці" "підуть в історію".
Доповнення
Reuters зазначає, що незрозуміло, наскільки серйозно говорив про це пригожин. Адже раніше він вже відкликав свої коментарі про лінію фронту, назвавши їх жартом. Він сказав, що жартував, коли коментував свою заяву, щодо припинення обстрілів Бахмута "вагнером", аби дати можливість українським силам показати місто американським журналістам.
Раніше пригожин неодноразово скаржився на те, як росія веде війну в Україні. Він часто говорить, що регулярні збройні сили не дають його бійцям необхідних боєприпасів, а також інколи звинувачує вище керівництво рф у зраді.
Нагадаємо
Також на цьому тижні пригожин заявив, що "вагнер" зазнає великих втрат через відсутність підтримки з боку москви.
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