ЧВК "вагнер" вскоре может прекратить свое существование

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"Сегодня мы подходим к тому, что Вагнер заканчивается. И ЧВК "Вагнер" через какое-то короткое время перестанет существовать", — сказал пригожин.

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пригожин добавил, что готов повторить свое заявление, несмотря на то, что это деморализующий фактор для россиян. Также основатель "вагнера" заявил, что "вагнеровцы" "уйдут в историю".

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Reuters отмечает, что непонятно, насколько серьезно говорил об этом пригожин. Ведь ранее он уже отозвал свои комментарии о линии фронта, назвав их шуткой. Он сказал, что шутил, когда комментировал свое заявление о прекращении обстрелов Бахмута "вагнером", чтобы дать возможность украинским силам показать город американским журналистам.

Ранее пригожин неоднократно жаловался на то, как россия ведет войну в Украине. Он часто говорит, что регулярные вооруженные силы не дают его бойцам необходимых боеприпасов, а иногда обвиняет высшее руководство рф в предательстве.

Напомним

Также на этой неделе пригожин заявил, что "вагнер" несет большие потери из-за отсутствия поддержки со стороны москвы.

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