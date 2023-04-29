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ЧВК "вагнер" вскоре может прекратить свое существование

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Частная военная компания "вагнер" может вскоре прекратить свое существование. Об этом заявил ее основатель евгений пригожин в разговоре с российским милблогером Семёном Пеговым, сообщает Reuters, передает УНН.

Цитата

"Сегодня мы подходим к тому, что Вагнер заканчивается. И ЧВК "Вагнер" через какое-то короткое время перестанет существовать", — сказал пригожин.

Детали

пригожин добавил, что готов повторить свое заявление, несмотря на то, что это деморализующий фактор для россиян. Также основатель "вагнера" заявил, что "вагнеровцы" "уйдут в историю".

Дополнение

Reuters отмечает, что непонятно, насколько серьезно говорил об этом пригожин. Ведь ранее он уже отозвал свои комментарии о линии фронта, назвав их шуткой. Он сказал, что шутил, когда комментировал свое заявление о прекращении обстрелов Бахмута "вагнером", чтобы дать возможность украинским силам показать город американским журналистам.

Ранее пригожин неоднократно жаловался на то, как россия ведет войну в Украине. Он часто говорит, что регулярные вооруженные силы не дают его бойцам необходимых боеприпасов, а иногда обвиняет высшее руководство рф в предательстве.

Напомним

Также на этой неделе пригожин заявил, что "вагнер" несет большие потери из-за отсутствия поддержки со стороны москвы.

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