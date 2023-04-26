пригожин намагається спростувати інформацію про покращення своїх відносин з міноборони рф - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Засновник ПВК "вагнер" євген пригожин намагається спростувати інформацію про покращення своїх відносин з міноборони рф. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни, передає УНН.
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Фінансист групи вагнера євген пригожин спростував оцінку ISW від 22 квітня про обмежені покращення відносин вагнера з російським військовим командуванням напередодні запланованого українського контрнаступу. Раніше ISW оцінювало, що російське військове командування могло частково виправити свої напружені відносини з пригожиним, щоб переконати президента рф володимира путіна припинити наступальні операції напередодні запланованого українського контрнаступу.
Інститут вивчення війни також спостерігав різку зміну в характері публічної взаємодії пригожина з міністерством оборони рф та кремлем ще на початку квітня. пригожин заявив, що оцінка ISW є "фейком", зазначивши, що він не "проміняє [своїм] хлопцям амуніцію навіть на дружбу з Богом".
В Інституті зазначають, що постійні приклади пригожина щодо його неприязні до російського військового керівництва суперечать зміні його риторики, а також раптовому припливу артилерійських боєприпасів після місяців голоду в Бахмуті.
Повідомляється, що російське незалежне видання "Можем пояснити" також повідомило, що компанії пригожина отримали рекордний дохід у 2022 році за контрактами з міноборони рф, незважаючи на його суперечку з міністром оборони сергієм шойгу.
До того ж, пригожин неодноразово визнавав співпрацю з військами, підпорядкованими міноборони, і що отримує мобілізованих для підсилення своїх флангів.
Прес-секретар кремля дмитро пєсков підтвердив, що його старший син брав участь у війні в складі вагнера, яку ISW оцінив як інформаційну операцію з метою налагодити стосунки та, можливо, посилити або продемонструвати лояльність пригожина до кремля.
Усі ці фактори вказують на те, що Пригожину, незважаючи на його заявлену незалежність і гордість, необхідно зберегти прихильність і підтримку кремля та міноборони рф, щоб підтримувати свої операції.
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