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пригожин пытается опровергнуть информацию об улучшении своих отношений с минобороны рф - ISW

пригожин пытается опровергнуть информацию об улучшении своих отношений с минобороны рф - ISW

Киев • УНН

 • 319396 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Основатель ЧВК "вагнер" евгений пригожин пытается опровергнуть информацию об улучшении своих отношений с минобороны рф. Об этом сообщают в Институте изучения войны, передает УНН.

Детали

Финансист группы вагнера евгений пригожин опроверг оценку ISW от 22 апреля об ограниченных улучшениях отношений вагнера с российским военным командованием накануне запланированного украинского контрнаступления. Ранее ISW оценивало, что российское военное командование могло частично исправить свои напряженные отношения с пригожиным, чтобы убедить президента рф владимира путина прекратить наступательные операции накануне запланированного украинского контрнаступления.

Институт изучения войны также наблюдал резкое изменение в характере публичного взаимодействия пригожина с министерством обороны рф и кремлем еще в начале апреля. пригожин заявил, что оценка ISW является "фейком", отметив, что он не "променяет [своим] ребятам амуницию даже на дружбу с Богом".

В Институте отмечают, что постоянные примеры пригожина о его неприязни к российскому военному руководству противоречат изменению его риторики, а также внезапному притоку артиллерийских боеприпасов после месяцев голода в Бахмуте.

Сообщается, что российское независимое издание "Можем объяснить" также сообщило, что компании пригожина получили рекордный доход в 2022 году по контрактам с минобороны рф, несмотря на его спор с министром обороны сергеем шойгу.

К тому же, пригожин неоднократно признавал сотрудничество с войсками, подчиненными минобороны, и что получает мобилизованных для усиления своих флангов.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков подтвердил, что его старший сын участвовал в войне в составе вагнера, которую ISW оценил как информационную операцию с целью наладить отношения и, возможно, усилить или продемонстрировать лояльность пригожина к кремлю.

Все эти факторы указывают на то, что пригожину, несмотря на его заявленную независимость и гордость, необходимо сохранить благосклонность и поддержку кремля и минобороны рф, чтобы поддерживать свои операции.

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