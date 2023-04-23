ISW: пригожин намагається переконати путіна перейти до оборони перед українським контрнаступом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Засновник ПВК "Вагнер" євген пригожин, ймовірно, намагається переконати президента рф володимира путіна перейти до оборони перед українським контрнаступом, про це повідомляють в Інституті вивчення війни, передає УНН.
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За словами аналітиків ISW пригожин намагається переконати путіна перейти до оборони перед можливим українським контрнаступом.
"Пригожин заявив 21 квітня, що Росії необхідно "закріпитися таким чином, щоб вирвати (російські війська з позицій - ред.) можна було лише кігтями супротивника", - нагадали в Інституті.
Аналітики зазначають, що коментар пригожина з'явився після обговоренням результатів зустрічі в Рамштайні, зобов'язань Заходу щодо підготовки більшої кількості українських кадрів і продовження військової підтримки України.
"Пригожин також зазначив, що Україна намагатиметься "розірвати" російські війська на частини та що Росія повинна протистояти таким атакам", - додали в ISW.
"Останнім часом риторика Пригожина стає все більш тривожною, і він робить подібні заяви про невизначене майбутнє російських наступальних операцій на Донбасі. Заклики Пригожина до зміцнення російської оборони на окупованих територіях і часті обговорення перспектив українських контрнаступів привертають увагу, оскільки вказують на те, що він намагається посилити дискусію в російському внутрішньому інформаційному просторі. Росія, однак, продовжує проводити наступальні операції в Донецькій і Луганській областях", - зазначили аналітики.
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