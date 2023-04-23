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ISW: пригожин намагається переконати путіна перейти до оборони перед українським контрнаступом

ISW: пригожин намагається переконати путіна перейти до оборони перед українським контрнаступом

Київ • УНН

 • 420378 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Засновник ПВК "Вагнер" євген пригожин, ймовірно, намагається переконати президента рф володимира путіна перейти до оборони перед українським контрнаступом, про це повідомляють в Інституті вивчення війни, передає УНН.

Деталі

За словами аналітиків ISW пригожин намагається переконати путіна перейти до оборони перед можливим українським контрнаступом.

"Пригожин заявив 21 квітня, що Росії необхідно "закріпитися таким чином, щоб вирвати (російські війська з позицій - ред.) можна було лише кігтями супротивника", - нагадали в Інституті.

Аналітики зазначають, що коментар пригожина з'явився після обговоренням результатів зустрічі в Рамштайні, зобов'язань Заходу щодо підготовки більшої кількості українських кадрів і продовження військової підтримки України.

"Пригожин також зазначив, що Україна намагатиметься "розірвати" російські війська на частини та що Росія повинна протистояти таким атакам", - додали в ISW.

"Останнім часом риторика Пригожина стає все більш тривожною, і він робить подібні заяви про невизначене майбутнє російських наступальних операцій на Донбасі. Заклики Пригожина до зміцнення російської оборони на окупованих територіях і часті обговорення перспектив українських контрнаступів привертають увагу, оскільки вказують на те, що він намагається посилити дискусію в російському внутрішньому інформаційному просторі. Росія, однак, продовжує проводити наступальні операції в Донецькій і Луганській областях", - зазначили аналітики.

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