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Затягування війни піде на користь росії - ISW

Затягування війни піде на користь росії - ISW

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Тимчасове припинення вогню та затягування війни підуть на користь росії. Про це пише Інститут вивчення війни в своєму щоденному аналізі, передає УНН.

Цитата

"Тимчасове припинення вогню в Україні та затягування війни підуть лише на користь росії, дозволяючи їй відновити свої сили та зменшити підтримку України Заходом. Після відновлення боєздатності Росія використовуватиме окуповані території в Україні як плацдарм для майбутніх наступальних операцій", - йдеться в аналізі.

Деталі

В Інституті вивчення війни також зауважують, що росія продовжує використовувати інформаційні операції на Заході як зброю, щоб перешкоджати наданню військової допомоги Україні.

Зазначається, що такі зусилля росії лише посилюватимуться, якщо вона зможе створити міцну лінію оборони за допомогою контрактників і строковиків, внаслідок чого просування України значно сповільниться.

Також, В Інституті нагадують про есе пригожина, в якому йдеться про перемогу росії, або тимчасове припинення вогню, щоб набратися сил і перемогти потім. Як зазначається, такий сценарій із затягуванням конфлікту для росії є вигідним. 

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