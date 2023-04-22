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Затягивание войны пойдет на пользу россии - ISW

Киев • УНН

 • 1053609 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Временное прекращение огня и затягивание войны пойдут на пользу россии. Об этом пишет Институт изучения войны в своем ежедневном анализе, передает УНН.

Цитата

"Временное прекращение огня в Украине и затягивание войны пойдут только на пользу россии, позволяя ей восстановить свои силы и уменьшить поддержку Украины Западом. После восстановления боеспособности россия будет использовать оккупированные территории в Украине как плацдарм для будущих наступательных операций", - говорится в анализе.

Детали

В Институте изучения войны также отмечают, что россия продолжает использовать информационные операции на Западе как оружие, чтобы препятствовать оказанию военной помощи Украине.

Отмечается, что такие усилия россии будут только усиливаться, если она сможет создать прочную линию обороны с помощью контрактников и срочников, в результате чего продвижение Украины значительно замедлится.

Также, в Институте напоминают об эссе пригожина, в котором говорится о победе россии, или временном прекращении огня, чтобы набраться сил и победить потом. Как отмечается, такой сценарий с затягиванием конфликта для россии является выгодным. 

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