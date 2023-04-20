ISW: росія проводить масштабну перебудову органів безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Вірогідно, росія проводить масштабну перебудову власних органів безпеки. Про це пише УНН з посиланням на щоденний аналіз Інституту вивчення війни.
Деталі
Як йдеться в аналізі, федеральна служба безпеки росії, схоже, проводить масштабну перебудову вітчизняних органів безпеки.
Так, росЗМІ повідомили, що фсб і головне управління служби безпеки мвс росії останні кілька тижнів проводять масові перевірки в увс москви та кількох московських райвідділах міліції через "витік даних російських силовиків на запит громадян України".
Як зазначає ISW, деякі російські джерела зазначали, що фсб і мвс вже затримали поліцейських у рамках цього розслідування. Повідомлялося, що підозрювані поліцейські зливали особисті дані російських силовиків зовнішнім особам, деякі з яких є громадянами України.
Інститут вивчення війни додає, що рейди фсб і мвс в московських відділах міліції відбуваються на тлі серії арештів і звільнень відомих членів керівництва росгвардії. Так, кремль може наполягати на таких арештах і розслідуваннях, щоб провести капітальний ремонт внутрішнього апарату безпеки, усунути чиновників, які впали в немилість, і консолідувати подальший контроль органів внутрішньої безпеки.
Нагадаємо
Інститут вивчення війни повідомляв, що, вірогідно, зустрічі путіна з теплинським, макаревичем і лапіним підтверджують чергові зміни у військовому командуванні та оточенні кремля.