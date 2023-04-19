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ISW: вірогідно, зустрічі путіна з теплинським, макаревичем і лапіним підтверджують чергові зміни у військовому командуванні та оточенні кремля

ISW: вірогідно, зустрічі путіна з теплинським, макаревичем і лапіним підтверджують чергові зміни у військовому командуванні та оточенні кремля

Київ • УНН

 • 600740 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Зустрічі президента росії володимира путіна з командувачем повітряно-десантних військ генерал-полковником михайлом теплинським, а також двома генерал-полковниками олегом макаревичем та олександром лапіним можуть бути твердженням чергових змін у військовому командуванні та найближчому оточенні кремля. Так важають аналітики Інституту вивчення війни, передає УНН.

Деталі

У ISW інформують, пов'язаний з кремлем мілблогер зауважив, що начальник російського генерального штабу генерал армії валерій герасимов і міністр оборони сергій шойгу не були присутні на зустрічах путіна в окупованих частинах Херсонської та Луганської областей.

"Мілблогер стверджував, що теплинський і лапін - обидва з яких, за інформацією, були відправлені у відпустку - повернулися до російського військового командування, ймовірно, всупереч бажанню герасимова і шойгу", - зазначають аналітики ISW.

У Інституті вивчення війни говорять, російські джерела раніше стверджували, що 13 січня кремль замінив пов'язаного з "вагнером" теплинського на макаревича на посаді командувача ПДВ, ймовірно, після того, як міноборони росії та герасимов повернули собі прихильність путіна напередодні невдалої зимово-весняної наступальної операції рф на Донбасі.

"Зустріч підтверджує попередні натяки засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про перепризначення Теплінського", говорять аналітики ISW.

За оцінками ISW, підтверджене перепризначення теплінського свідчить про те, що, ймовірно, кремль, прагне працювати з "вагнером" для досягнення вирішальної перемоги в Бахмуті. Це може також свідчити про те, що пригожин, принаймні частково, повернув собі прихильність путіна, перекресливши зусилля герасимова і шойгу, які були спрямовані на усунення ПВК "вагнера" з Бахмуту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: пригожин, ймовірно, повертає собі прихильність путіна — ISW

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