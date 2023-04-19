ISW: вероятно, встречи путина с теплинским, макаревичем и лапиным подтверждают очередные изменения в военном командовании и окружении кремля

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В ISW информируют, связанный с кремлем милблогер заметил, что начальник российского генерального штаба генерал армии валерий герасимов и министр обороны сергей шойгу не присутствовали на встречах путина в оккупированных частях Херсонской и Луганской областей.

"Милблогер утверждал, что Теплинский и Лапин - оба из которых, по информации, были отправлены в отпуск - вернулись в российское военное командование, вероятно, вопреки желанию Герасимова и Шойгу", - отмечают аналитики ISW.

В Институте изучения войны говорят, российские источники ранее утверждали, что 13 января кремль заменил связанного с "вагнером" теплинского на макаревича на посту командующего ВДВ, вероятно, после того, как минобороны россии и герасимов вернули себе расположение путина накануне неудачной зимне-весенней наступательной операции рф на Донбассе.

"Встреча подтверждает предыдущие намеки основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о переназначении Теплинского", говорят аналитики ISW.

По оценкам ISW, подтвержденное переназначение теплинского свидетельствует о том, что, вероятно, кремль, стремится работать с "вагнером" для достижения решающей победы в Бахмуте. Это может также свидетельствовать о том, что пригожин, по крайней мере частично, вернул себе благосклонность путина, перечеркнув усилия Герасимова и шойгу, которые были направлены на устранение ЧВК "вагнера" из Бахмута.

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