пригожин, ймовірно, повертає собі прихильність путіна — ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Засновник ЧВК "вагнера" євген пригожин, схоже, повертає собі прихильність президента рф володимира путіна. Про це зазначають аналітики Інститут вивчення війни, передає УНН.
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Аналітики вважають, що внаслідок нездатності звичайних збройних сил росії виконати завдання, які путін поставив перед ними під час зимового наступу на Донбасі, "вагнер" отримає підкріплення (боєприпаси та політичне визнання). Це є різким відхиленням від курсу зусиль кремля, спрямованих на використання сил "вагнера" та пригожина в Бахмуті.
17 квітня джерела, пов'язані з "вагнером," повідомили, що ПВК готує до трьох мотострілецьких бригад мобілізованих військовослужбовців для посилення своїх флангів в Бахмуті, зазначили в Інституті.
пригожин також підтвердив, що російські повітряно-десантні війська (ВДВ) працюють поряд з ПВК "вагнера" і сказав, що "вагнер" активно отримує артилерійські снаряди.
"Пригожин виступив за те, щоб Вагнер отримав більше артилерійських снарядів, що вказує на те, що Пригожин відновив постачання боєприпасів від Міністерства оборони (МО) Росії", - зазначили в ISW.
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