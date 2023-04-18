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пригожин, ймовірно, повертає собі прихильність путіна —  ISW

пригожин, ймовірно, повертає собі прихильність путіна —  ISW

Київ • УНН

 • 487695 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Засновник ЧВК "вагнера" євген пригожин, схоже, повертає собі прихильність президента рф володимира путіна. Про це зазначають аналітики Інститут вивчення війни, передає УНН.

Деталі

Аналітики вважають, що внаслідок нездатності звичайних збройних сил росії виконати завдання, які путін поставив перед ними під час зимового наступу на Донбасі, "вагнер" отримає підкріплення (боєприпаси та політичне визнання). Це є різким відхиленням від курсу зусиль кремля, спрямованих на використання сил "вагнера" та пригожина в Бахмуті.

17 квітня джерела, пов'язані з "вагнером," повідомили, що ПВК готує до трьох мотострілецьких бригад мобілізованих військовослужбовців для посилення своїх флангів в Бахмуті, зазначили в Інституті.

пригожин також підтвердив, що російські повітряно-десантні війська (ВДВ) працюють поряд з ПВК "вагнера" і сказав, що "вагнер" активно отримує артилерійські снаряди.

"Пригожин виступив за те, щоб Вагнер отримав більше артилерійських снарядів, що вказує на те, що Пригожин відновив постачання боєприпасів від Міністерства оборони (МО) Росії", - зазначили в ISW.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Є вірогідність, що "вагнер" змушує мобілізованих росіян підписувати з ним контракт — ISW

Українські Національні Новини

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