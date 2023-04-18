пригожин, вероятно, возвращает себе благосклонность путина - ISW

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Аналитики считают, что в результате неспособности обычных вооруженных сил россии выполнить задачи, которые путин поставил перед ними во время зимнего наступления на Донбассе, "вагнер" получит подкрепление (боеприпасы и политическое признание). Это является резким отклонением от курса усилий кремля, направленных на использование сил "вагнера" и пригожина в Бахмуте.

17 апреля источники, связанные с "вагнером", сообщили, что ЧВК готовит до трех мотострелковых бригад мобилизованных военнослужащих для усиления своих флангов в Бахмуте, отметили в Институте.

пригожин также подтвердил, что российские воздушно-десантные войска (ВДВ) работают рядом с ЧВК "вагнера" и сказал, что "вагнер" активно получает артиллерийские снаряды.

"Пригожин выступил за то, чтобы Вагнер получил больше артиллерийских снарядов, что указывает на то, что Пригожин возобновил поставки боеприпасов от Министерства обороны (МО) России", - отметили в ISW.

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