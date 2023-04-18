пригожин, вероятно, возвращает себе благосклонность путина - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Основатель ЧВК "вагнера" евгений пригожин, похоже, возвращает себе расположение президента рф владимира путина. Об этом отмечают аналитики Институт изучения войны, передает УНН.
Детали
Аналитики считают, что в результате неспособности обычных вооруженных сил россии выполнить задачи, которые путин поставил перед ними во время зимнего наступления на Донбассе, "вагнер" получит подкрепление (боеприпасы и политическое признание). Это является резким отклонением от курса усилий кремля, направленных на использование сил "вагнера" и пригожина в Бахмуте.
17 апреля источники, связанные с "вагнером", сообщили, что ЧВК готовит до трех мотострелковых бригад мобилизованных военнослужащих для усиления своих флангов в Бахмуте, отметили в Институте.
пригожин также подтвердил, что российские воздушно-десантные войска (ВДВ) работают рядом с ЧВК "вагнера" и сказал, что "вагнер" активно получает артиллерийские снаряды.
"Пригожин выступил за то, чтобы Вагнер получил больше артиллерийских снарядов, что указывает на то, что Пригожин возобновил поставки боеприпасов от Министерства обороны (МО) России", - отметили в ISW.
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