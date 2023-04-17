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Є вірогідність, що "вагнер" змушує мобілізованих росіян підписувати з ним контракт — ISW

Є вірогідність, що "вагнер" змушує мобілізованих росіян підписувати з ним контракт — ISW

Київ • УНН

 • 488752 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Можливо, приватна військова компанія "вагнер" намагається змушувати мобілізованих росіян підписувати з ними контракти, про це повідомили в Інституті вивчення війни, передає УНН.

Деталі

Аналітики ISW говорять, що ПВК "вагнер", ймовірно, намагається змусити мобілізованих російських військовослужбовців підписати контракти з ними, з метою компенсування втрат на війні в Україні.

Мобілізовані військовослужбовці з Московської та Івановської областей у публічній скарзі, опублікованій 16 квітня, стверджують, що "вагнер" змусила 170 мобілізованих підписати контракти з ПВК, говорять аналітики Інституту.

"Російські джерела раніше стверджували, що 100 мобілізованих у Луганській області зникли 7 квітня після того, як відмовилися підписати контракти з "вагнером", а на відеозаписі з геолокацією, опублікованому 11 квітня, видно, як співробітники "Вагнера" затримують мобілізованих у Кадіївці, перш ніж відвезти їх на невідомий полігон", - зазначають в ISW.

Аналітики також повідомили, що: "Міністерство оборони (МО) Росії може дозволити мобілізованому персоналу виконувати свої службові обов'язки, підписавши контракти з групою "Вагнер", хоча статус мобілізованого персоналу, спочатку закріпленого за звичайними російськими частинами, які підписали контракти з "Вагнером", незрозумілий".

Інформація про те, що "вагнер" має погано підготовлений мобілізований склад, на додаток до зміни підходу до обміну полоненими, свідчать про те, що у приватній військовій компанії "вагнер" зростає потреба у все більшій необхідності в живій силі, підсумували в ISW.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: вірогідно, військове командування рф все більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на ПДВ

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