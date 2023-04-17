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Есть вероятность, что "вагнер" заставляет мобилизованных россиян подписывать с ним контракт - ISW

Есть вероятность, что "вагнер" заставляет мобилизованных россиян подписывать с ним контракт - ISW

Киев • УНН

 • 488752 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Возможно, частная военная компания "вагнер" пытается заставлять мобилизованных россиян подписывать с ними контракты, об этом сообщили в Институте изучения войны, передает УНН.

Детали

Аналитики ISW говорят, что ЧВК "вагнер", вероятно, пытается заставить мобилизованных российских военнослужащих подписать контракты с ними, с целью компенсировать потери на войне в Украине.

Мобилизованные военнослужащие из Московской и Ивановской областей в публичной жалобе, опубликованной 16 апреля, утверждают, что "вагнер" заставила 170 мобилизованных подписать контракты с ЧВК, говорят аналитики Института.

"Российские источники ранее утверждали, что 100 мобилизованных в Луганской области исчезли 7 апреля после того, как отказались подписать контракты с "Вагнером", а на видеозаписи с геолокацией, опубликованной 11 апреля, видно, как сотрудники "Вагнера" задерживают мобилизованных в Кадиевке, прежде чем отвезти их на неизвестный полигон", - отмечают в ISW.

Аналитики также сообщили, что: "Министерство обороны (МО) России может позволить мобилизованному персоналу выполнять свои служебные обязанности, подписав контракты с группой "Вагнер", хотя статус мобилизованного персонала, изначально закрепленного за обычными российскими частями, подписавшими контракты с "Вагнером", непонятен".

Информация о том, что "вагнер" имеет плохо подготовленный мобилизованный состав, в дополнение к изменению подхода к обмену пленными, свидетельствуют о том, что у частной военной компании "вагнер" растет потребность во все большей необходимости в живой силе, подытожили в ISW.

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