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ISW: вірогідно, військове командування рф все більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на ПДВ

ISW: вірогідно, військове командування рф все більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на ПДВ

Київ • УНН

 • 1744136 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Ймовірно, військове командування росії починає все більше перекладати відповідальність за наступальні операції в Україні на повітряно-десантні війська росії (ПДВ), про це повідомили в Інституті вивчення війни, передає УНН.

Деталі

Аналітики ISW зазначають, що міністерство оборони Великої Британії 16 квітня повідомило, що дуже ймовірно, що командувач ПДВ генерал-полковник Михайло Теплінський повернувся до "головної", але не конкретизованої ролі в Україні після повідомлень про те, що МО рф замінило його 13 січня.

"У МО Великої Британії зазначили, що повернення Теплінського до командування в Україні не обмежиться лише підрозділами ПДВ, але також ймовірно, що Теплінський намагатиметься просувати традиційну роль ПДВ як елітного війська", - нагадали аналітики Інституту.

У ISW зазначили, що раніше вони вже говорили про те, що росія, можливо, готується до перестановки вищого командування після невдалого зимового наступу. Також аналітики Інституту нагадали, що зміна керівництва може відбуватись і в рамках підготовки до можливого українського контрнаступу.

"Очевидне підтвердження МО Великої Британії повторного призначення Теплінського на вищу командну посаду підтверджує оцінку ISW і додатково свідчить про те, що російське військове командування, ймовірно, намагається приділяти підвищену увагу ролі підрозділів ПДВ в російських наступальних операціях. Підрозділи ПДВ активно залучені на критично важливих ділянках фронту в Луганській області та під Бахмутом і нещодавно отримали термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, що додатково вказує на те, що російське військове командування може прагнути підвищити роль ПДВ в операціях", - говорять у ISW.

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