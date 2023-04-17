ISW: вірогідно, військове командування рф все більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Ймовірно, військове командування росії починає все більше перекладати відповідальність за наступальні операції в Україні на повітряно-десантні війська росії (ПДВ), про це повідомили в Інституті вивчення війни, передає УНН.
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Аналітики ISW зазначають, що міністерство оборони Великої Британії 16 квітня повідомило, що дуже ймовірно, що командувач ПДВ генерал-полковник Михайло Теплінський повернувся до "головної", але не конкретизованої ролі в Україні після повідомлень про те, що МО рф замінило його 13 січня.
"У МО Великої Британії зазначили, що повернення Теплінського до командування в Україні не обмежиться лише підрозділами ПДВ, але також ймовірно, що Теплінський намагатиметься просувати традиційну роль ПДВ як елітного війська", - нагадали аналітики Інституту.
У ISW зазначили, що раніше вони вже говорили про те, що росія, можливо, готується до перестановки вищого командування після невдалого зимового наступу. Також аналітики Інституту нагадали, що зміна керівництва може відбуватись і в рамках підготовки до можливого українського контрнаступу.
"Очевидне підтвердження МО Великої Британії повторного призначення Теплінського на вищу командну посаду підтверджує оцінку ISW і додатково свідчить про те, що російське військове командування, ймовірно, намагається приділяти підвищену увагу ролі підрозділів ПДВ в російських наступальних операціях. Підрозділи ПДВ активно залучені на критично важливих ділянках фронту в Луганській області та під Бахмутом і нещодавно отримали термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, що додатково вказує на те, що російське військове командування може прагнути підвищити роль ПДВ в операціях", - говорять у ISW.
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