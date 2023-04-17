ISW: вероятно, военное командование рф все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на ВДВ

ukru
09:19 • 31900 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 66959 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 85629 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 112866 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 100764 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 122487 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 119150 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108340 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102302 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113242 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 82201 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 103063 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 111967 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 66868 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 79147 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 188223 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 218779 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 158853 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 165102 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 201289 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 6626 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 102094 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 111010 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 127260 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162475 просмотра
Актуальное
ISW: вероятно, военное командование рф все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на ВДВ

ISW: вероятно, военное командование рф все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на ВДВ

Киев • УНН

 • 1744136 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вероятно, военное командование россии начинает все больше перекладывать ответственность за наступательные операции в Украине на воздушно-десантные войска россии (ВДВ), об этом сообщили в Институте изучения войны, передает УНН.

Детали

Аналитики ISW отмечают, что министерство обороны Великобритании 16 апреля сообщило, что очень вероятно, что командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский вернулся к "главной", но не конкретизированной роли в Украине после сообщений о том, что МО рф заменило его 13 января.

"В МО Великобритании отметили, что возвращение Теплинского к командованию в Украине не ограничится только подразделениями ВДВ, но также вероятно, что Теплинский будет пытаться продвигать традиционную роль ВДВ как элитного войска", - напомнили аналитики Института.

В ISW отметили, что ранее они уже говорили о том, что россия, возможно, готовится к перестановке высшего командования после неудачного зимнего наступления. Также аналитики Института напомнили, что смена руководства может происходить и в рамках подготовки к возможному украинскому контрнаступлению.

"Очевидное подтверждение МО Великобритании повторного назначения Теплинского на высшую командную должность подтверждает оценку ISW и дополнительно свидетельствует о том, что российское военное командование, вероятно, пытается уделять повышенное внимание роли подразделений ВДВ в российских наступательных операциях. Подразделения ВДВ активно задействованы на критически важных участках фронта в Луганской области и под Бахмутом и недавно получили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А, что дополнительно указывает на то, что российское военное командование может стремиться повысить роль ВДВ в операциях", - говорят в ISW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ неправильно истолковали эссе пригожина - ISW

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы