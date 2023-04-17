ISW: вероятно, военное командование рф все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на ВДВ

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Аналитики ISW отмечают, что министерство обороны Великобритании 16 апреля сообщило, что очень вероятно, что командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский вернулся к "главной", но не конкретизированной роли в Украине после сообщений о том, что МО рф заменило его 13 января.

"В МО Великобритании отметили, что возвращение Теплинского к командованию в Украине не ограничится только подразделениями ВДВ, но также вероятно, что Теплинский будет пытаться продвигать традиционную роль ВДВ как элитного войска", - напомнили аналитики Института.

В ISW отметили, что ранее они уже говорили о том, что россия, возможно, готовится к перестановке высшего командования после неудачного зимнего наступления. Также аналитики Института напомнили, что смена руководства может происходить и в рамках подготовки к возможному украинскому контрнаступлению.

"Очевидное подтверждение МО Великобритании повторного назначения Теплинского на высшую командную должность подтверждает оценку ISW и дополнительно свидетельствует о том, что российское военное командование, вероятно, пытается уделять повышенное внимание роли подразделений ВДВ в российских наступательных операциях. Подразделения ВДВ активно задействованы на критически важных участках фронта в Луганской области и под Бахмутом и недавно получили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А, что дополнительно указывает на то, что российское военное командование может стремиться повысить роль ВДВ в операциях", - говорят в ISW.

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