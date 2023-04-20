ISW: россия проводит масштабную перестройку органов безопасности

Детали

Как говорится в анализе, федеральная служба безопасности россии, похоже, проводит масштабную перестройку отечественных органов безопасности.

Так, росСМИ сообщили, что фсб и главное управление службы безопасности мвс россии последние несколько недель проводят массовые проверки в увс москвы и нескольких московских райотделах милиции из-за "утечки данных российских силовиков на запрос граждан Украины".

Как отмечает ISW, некоторые российские источники отмечали, что фсб и мвс уже задержали полицейских в рамках этого расследования. Сообщалось, что подозреваемые полицейские сливали личные данные российских силовиков внешним лицам, некоторые из которых являются гражданами Украины.

Институт изучения войны добавляет, что рейды фсб и мвс в московских отделах милиции происходят на фоне серии арестов и увольнений известных членов руководства росгвардии. Так, кремль может настаивать на таких арестах и расследованиях, чтобы провести капитальный ремонт внутреннего аппарата безопасности, устранить чиновников, впавших в немилость, и консолидировать дальнейший контроль органов внутренней безопасности.

Напомним

Институт изучения войны сообщал, что, вероятно, встречи путина с теплинским, макаревичем и лапиным подтверждают очередные изменения в военном командовании и окружении кремля.