ISW: пригожин пытается убедить путина перейти к обороне перед украинским контрнаступлением

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По словам аналитиков ISW пригожин пытается убедить путина перейти к обороне перед возможным украинским контрнаступлением.

"Пригожин заявил 21 апреля, что России необходимо "закрепиться таким образом, чтобы вырвать (российские войска с позиций - ред.) можно было лишь когтями противника", - напомнили в Институте.

Аналитики отмечают, что комментарий пригожина появился после обсуждением результатов встречи в Рамштайне, обязательств Запада по подготовке большего количества украинских кадров и продолжения военной поддержки Украины.

"Пригожин также отметил, что Украина будет пытаться "разорвать" российские войска на части и что Россия должна противостоять таким атакам", - добавили в ISW.

"В последнее время риторика Пригожина становится все более тревожной, и он делает подобные заявления о неопределенном будущем российских наступательных операций на Донбассе. Призывы Пригожина к укреплению российской обороны на оккупированных территориях и частые обсуждения перспектив украинских контрнаступлений привлекают внимание, поскольку указывают на то, что он пытается усилить дискуссию в российском внутреннем информационном пространстве. Россия, однако, продолжает проводить наступательные операции в Донецкой и Луганской областях", - отметили аналитики.

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