пригожин показал трупы "вагнеровцев" и с бранью обратился к шойгу и герасимову
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Основатель ЧВК "вагнер" евгений пригожин выложил видео, где продемонстрировал ряды трупов "вагнеровцев" и обругал военное руководство рф. Видеозапись была опубликована на странице в Telegram пресс-службы пригожина, передает УНН.
Детали
В соцсетях начало распространяться видео, на котором пригожин демонстрирует уложенные рядами трупы "вагнеровцев" в камуфляже и жалуется на нехватку боеприпасов в ожесточенном тоне.
Он, в частности, говорит о "нехватке боеприпасов на 70%" и проклинает руководство министерства обороны и лично министра обороны рф сергея шойгу и начальника генштаба валерия герасимова.
"Есть элементарные подсчеты: если вы даете норму боеприпасов - их (погибших "вагнеровцев" ред.-) в пять раз меньше", - говорит в видео пригожин.
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