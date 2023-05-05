Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 193 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 193 210 человек, 3710 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 05.05.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 193 210 (+620) человек ликвидировано,
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- танков - 3710 (+3) ед.,
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- боевых бронированных машин - 7224 (+8) ед.,
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- артиллерийских систем – 2978 (+16) ед.,
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- РСЗО – 550 (+3) ед.,
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- средств ПВО - 304 (+0) ед.,
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- самолетов – 308 (+0) ед.,
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- вертолетов – 294 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2540 (+17),
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- крылатых ракет - 947 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5916 (+30) ед.,
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- специальной техники - 373 (+3).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.