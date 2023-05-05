Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 193 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 193 210 осіб, 3710 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 05.05.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3710 (+3) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 7224 (+8) од.,
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- артилерійських систем – 2978 (+16) од.,
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- РСЗВ – 550 (+3) од.,
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- засобів ППО ‒ 304 (+0) од.,
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- літаків – 308 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 294 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2540 (+17),
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- крилатих ракет ‒ 947 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5916 (+30) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 373 (+3).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів.